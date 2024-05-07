ترتيب بطولة العالم للفورميلا 1 للسائقين بعد جائزة ميامي الكبرى

على الرغم من خسارته المركز الأول واحتلاله المركز الثاني في جائزة ميامي الكبرى للفورميلا وان وهو السباق السادس ضمن سباقات بطولة العالم للفورميلا وان لهذا العام الا ان بطل العالم ماكس فيرستابين يتصدر باكتساح ترتيب السائقين في البطولة .

وكانت جائزة ميامي الكبرى قد اسدل الستار عنها بفوز سائق فريق مكلارين لاندو نوريس بالمركز الأول وتلاه ماكس فيرستابين سائق ريد بول بالمركز الثاني ثم شارل ليكليرك سائق فيراري بالمركز الثالث وهو اول سباق يفوز به لاندو نوريس في تاريخ مشاركاته في سباقات الفورميلا وان ويكون سباق جائزة ميامي الكبرى هو ثاني سباق يخسره بطل العالم الهولند ماكس فيرستابين هذا الموسم بعد سباق جائزة استراليا الكبرى الذي فاز به الأسباني كارلوس ساينز سائق فيراري .

وهذا هو الترتيب الكامل لبطولة العالم للفورميل وان للسائقين حتى جائزة ميامي الكبرى :

الترتيب اسم السائق عدد النقاط

الاول ماكس فيرستابين ١٣٦ نقطة

الثاني سيرجيو بيريز ١٠٣ نقطة

الثالث شارل ليكلير ٩٨ نقطة

الرابع لاندو نوريس ٩٣ نقطة

الخامس كارلوس ساينز ٩٣ نقطة

السادس أوسكار بياستري ٤٣ نقطة

السابع جورج راسل ٣٧ نقطة

الثامن فرناندو الونسو ٣٣ نقطة

التاسع لويس هاميلتون ٢٧ نقطة

العاشر يوكي تسونودا ١٤ نقطة

١١ لانس استرول ٩ نقطة

١٢ اوسكار بيرمان ٦ نقطة

١٣ نيكو هولكينبيرج ٦ نقطة

١٤ ريكاردو ٥ نقطة

١٥ اوكون نقطة

١٦ ماجنسون نقطة

١٧ زوهو بلا رصيد

١٨ جوانيو بلا رصيد

١٩ باسلي بلا رصيد

٢٠ بوتاس بلا رصيد

٢١ سارجنت بلا رصيد