مسرحة المناهج .. قصور الثقافة تعرض "ليالي المحروسة" بالسامر مجانًا الأحد

مسرحة المناهج .. ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الأحد المقبل 12 مايو، العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في الحادية عشرة صباحا، على مسرح السامر بالعجوزة.

"ليالي المحروسة" تجربة جديدة لعشاق التاريخ

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدمه فرقة السامر المسرحية بقيادة الفنان محمد النبوي، مجانا، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة، ويستمر يوميا حتى الخميس 16 مايو.

وتعد المسرحية بمثابة تجربة جديدة للتعرف على تاريخ مصر الحديث ليس فقط للطلاب، وإنما لكل وطني يريد أن يتعرف على تاريخ بلاده بشكل مبسط، بدءا من فترة حكم المماليك لمصر، مرورا بالحملة الفرنسية وفترة حكم محمد علي باشا، وحتى ثورة 25 يناير.

"ليالي المحروسة" بطولة فرقة السامر المسرحية، تأليف وأشعار حمدي نوار، وإخراج عصام سعد، غناء وألحان باسم عبد العزيز، استعراضات ماهر مفتاح، ديكور وملابس رانيا حداد، مكياج رانيا صابر، فيديو ومونتاج محمود صلاح، تصميم إضاءة عز حلمي، مخرج منفذ محمد ممدوح الهادي، مشرف فني ياسمين سمير، مدير إنتاج أحمد عزيز.

العرض بطولة طارق أنور، عاطف كساب، أشرف شكري، أسامة نعيم، محمود الشوكي، نجلاء عامر، سمر الشاذلي، نهال أحمد، إيمان أمين، ثريا ربيع، ماجد علي، عبد الله مهني، علي شندي، أحمد يونس، أنس سليمان، عبد الرحمن سليم.

ويعد العرض هو الثاني لهيئة قصور الثقافة، بمشروع مسرحة المناهج عقب مسرحية "سر حياتي" التي تم تقديمها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لتبسيط منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال.