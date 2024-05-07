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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع أعمال تنفيذ الطرق ووحدات "سكن لكل المصريين"

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال تنفيذ طرق جديدة داخل منطقة التجمع السادس بالامتداد الجنوبي للمدينة، وربطها بالطرق والمحاور السريعة لتنمية تلك المنطقة، لافتاً في هذا الصدد إلى أن منطقة التجمع السادس تعدُ امتدادًا لمدينة القاهرة الجديدة، وتسهم في خلق مجتمع عمراني متكامل جديد بمساحة حوالي 4800 فدان بالمدينة.

وأوضح "الغيطي"، أنه جارٍ تنفيذ أعمال قطع وشق الطرق وأعمال المرافق بمنطقة التجمع السادس، حيث تقع المنطقة بموقع متميز بين طريق العين السخنة الجديد، والطريق الدائري الأوسطى، بجانب قربها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى نفس السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، استكمال الأعمال الجارية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث حيث جارٍ تنفيذ 222 عمارة بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح بين (90م2 و120 م2) كمحور جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة ضرورة تكثيف الأعمال وإنجاز المطلوب في المواعيد المحددة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم توفير سيارة خدمة عملاء إلكترونية متنقلة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية جميع الخدمات المقدمة بالقطاع التجارى لمياه الشرب، وتشمل خدمات التعاقد على عداد المياه، وسداد الفواتير، وشحن كروت المياه، ومراجعة حسابات العملاء، واستقبال استفسارات وشكاوى العملاء، وسيتم التنويه على الصفحة الخاصة بالجهاز تباعاً بأماكن تواجد السيارة بالمدينة، حرصاً على توفير أقصى سبل الراحة لقاطنى مدينة القاهرة الجديدة.

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