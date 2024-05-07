الإسماعيلية تستعد لانطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

أعلن محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، جاهزية جميع المدارس لاستقبال طلابها لأداء امتحان الفصل الدراسي الثاني لجميع صفوف النقل بجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي (فني - عام ) للعام الدراسي 2023 / 2024 ، والتي من المقرر أن تنطلق غدا الأربعاء ٨ من مايو وتستمر حتى الخميس ٢٣ مايو الجاري .ويتخلله امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من ١٨ مايو حتى الخميس ٢٣ مايو.

وقال وكيل الوزارة، إن الادارات التعليمية الثمانية أنهت كافة استعداداتها في تجهيز المدارس واللجان التي سيتم أداء الامتحان بها مع تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من أعمال النظافة والتطهير والتعقيم وكذلك الاستعدادات الخاصة بالإجراءات التأمينية للجان والكنترول وأماكن التصحيح.

وأكد توفير الجو المناسب للطلاب بجميع اللجان في إطار من الحزم ومنع الغش والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه من يحاول تسهيل الغش سواء الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والتشديد على عدم إصطحاب جميع العاملين في اللجنة لاجهزة المحمول وكذلك منع الطالب من أصحاب تليفونه المحمول أو أي وسيلة الكترونية للغش حيث سيطبق علية قانون الغش و سيحرم من أداء الامتحان، مشيراً إلى أنه سوف يتم استخدام العصا الالكترونية للكشف عن الاجهزة المحمولة مع الطلاب او العاملين.

ووجه بتنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل حسم وتطهير وتعقيم اللجان يوميا بعد نهاية اليوم الامتحاني والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وتنظيم دخول الطلاب وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة داخل اللجان حرصاً على سلامة جميع الطلاب والعاملين داخل اللجان.

واختتم تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بغرف العمليات بكافة الإدارات التعليمية للمتابعة اللحظية وعلى مدار الساعة لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى وحال حدوث أي مشكلات أو معوقات العمل على حلها فوراً .