حادث بطريق إدفو أسوان ووقوع خمس مصابين

وقع حادث أنقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي تحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي عند مركز إدفو شمال المحافظة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كلاً من: عبد الله محمد رشدى، عمره 21 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى، وكسر بالقدم اليسرى، وكدمات وسحاجات، و

طاهر عبد السلام على، عمره 21 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم، وعلى أسامة فتحى، عمره 21 سنة، وإصابته خلع بالكتف الأيمن، وكدمات وسحاجات، و عمر علاء الدين حسنى، عمره 21 سنة إدفو

كدمات وسحاجات، ومحمد جمال محمد الأمير، عمره 21 سنة، وإصابته كدمات وسحجات متفرقة.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج بمستشفي النيل بمدينة إدفو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.