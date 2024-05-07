الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024.. تستقبل الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء طلبات التصالح من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء 2024، وفي السياق يكثف الكثير من المواطن البحث عن الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

وجود إيصال سداد رسم فحص الطلب

يجب توفر صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

توفر الأوراق الدالة على صفة مقدم الطلب

وجود نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة

سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان (6 ، 7) من هذه اللائحة.

توفر تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

يجب تحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.

وجود شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين

توفر نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.

وجود شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.

تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبق القانون.

وزير التنمية المحلية

ووفقًا للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية سيقوم المحافظين بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون الجديد وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات.

مقابل جدية التصالح

جدير بالذكر يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25%، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.