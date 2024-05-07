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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

مخالفات البناء
مخالفات البناء

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024.. تستقبل الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء  طلبات التصالح من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء 2024، وفي السياق يكثف الكثير من المواطن البحث عن الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.

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استعدادات المحليات ببني سويف لبدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء

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التنمية المحلية تواصل تدريب عناصر المحليات المعنية بملف التصالح على مخالفات البناء

الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024

وجود إيصال سداد رسم فحص الطلب

يجب توفر صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب

توفر الأوراق الدالة على صفة مقدم الطلب

وجود نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة 

سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التى تحددها المادتان (6 ، 7) من هذه اللائحة.

توفر تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف

يجب تحديد تاريخ المخالفة البنائية بالمستندات.

وجود شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين

توفر نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.

وجود شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.

تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبق القانون.

وزير التنمية المحلية 

ووفقًا للواء هشام آمنة  وزير التنمية المحلية سيقوم  المحافظين بالمتابعة الدورية لتطبيق القانون الجديد وتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح وإنجاز أكبر عدد من الملفات.

 مقابل جدية التصالح

جدير بالذكر يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25%، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

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