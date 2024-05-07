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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل الكاملة للتقديم إلكترونيًا

التصالح في مخالفات البناء.. تزامنًا مع بدء تلقي طلبات التصالح من المواطنين اليوم الثلاثاء بالمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات، يتصدر محرك البحث "جوجل" التصالح على مخلفات البناء.

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خطوة بخطوة.. إجراءات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

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الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء بالفيوم

التصالح في مخالفات البناء

ويمكن التقديم على طلب التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات من هنا.

خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

في البداية الدخول على عن بوابة خدمات المحليات

إنشاء  المواطن حساب جديد

تسجيل الدخول بعد إنشاء الحساب

النقرعلى طلب شهادة بيانات مبنى / وحدة متقدم للتصالح. 

 ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة

الضغط على زر تسجيل

يتم توجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم.

فتح طلب التصالح بمعلومية شهادة البيانات التي تم استخراجها

يتم استدعاء البيانات المدرجة في شهادة البيانات

النقر على متابعة لإستكمال البيانات المطلوبة. 

يجب توصيف المخالفات من حيث توصيف الاعمال

في حالة تعدد المخالفات يتم النقر على مخالفة جديدة

يجب تسجيل عنوان المراسلات وطريقة السداد كاش/ تقسيط

أخيرًا النقر على تسجيل الطلب، لتصل إليك  رسالة بوصول الطلب إلى الجهة المختصة

مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء 

جدير بالذكر يتم سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون بنسبة 25%، من مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

حالات رفض التصالح في مخالفات البناء

كما يرفض التصالح في مخالفات البناء، عند عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.

رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 

أيضًا يرفض طلب التصالح عند التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، وعند حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح، و عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.

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