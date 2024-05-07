مخاطر صحية قد تواجهك بسبب الإفراط في النوم

يؤثر النوم بشكل كبير على حياة الإنسان بشكل عام، والاعتدال في ساعات النوم أمر ضروري للصحة العامة، ولا ينبغي على الفرد أن ينام لفترات طويلة بشكل يومي لأن ذلك يعرضه لمشاكل طبية.

ووفق لموقع "onlymyhealth"، فيحتاج البالغون عمومًا من 7 لـ 9 ساعات من النوم في الليلة ليتمكنوا من أداء أفضل ما لديهم في اليوم التالي، وقال الدكتور فيبول جوبتا، رئيس قسم الجراحة العصبية التداخلية؛ الرئيس المشارك لوحدة السكتة الدماغية، مستشفى أرتميس، غوروغرام، يعتبر النوم الزائد هو النوم لأكثر من تسع ساعات في الليلة.

قال جوبتا:"تختلف أنماط النوم بشكل كبير بين الأفراد وتتأثر بعوامل مثل العمر والوراثة ونمط الحياة والصحة العامة، وإن كان النوم الموصى به للبالغين يصل لـ 9 ساعات في الليلة، فقد يحتاج بعض الأفراد بشكل طبيعي إلى أكثر أو أقل، وهذا يتوقف على عوامل فردية مثل عادات النهار والحالة الصحية وأنماط النوم، في حين أن كبار السن قد يجدون ست ساعات من النوم كافية، فإن آخرين، مثل الرياضيين، قد يحتاجون إلى ساعة إضافية، وقد تتطلب ظروف مثل النشاط المرهق أو السفر مزيدًا من النوم أكثر من المعتاد".

علامات النوم الزائد

التعب المستمر.

الصداع.

صعوبة الاستيقاظ في الصباح.

أسباب النوم الزائد

اضطرابات النوم.

الاكتئاب وحالات الصحة العقلية الأخرى.

المخاطر الصحية المرتبطة بالإفراط في النوم

"على الرغم من أن فترات النوم الطويلة في بعض الأحيان قد لا تستدعي القلق، إلا أن النوم الزائد المستمر يمكن أن يكون له آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك زيادة خطر السمنة والسكري، اكتئاب، وضعف الوظيفة الإدراكية والمناعية.

عوامل لتحسين جودة النوم

لتحسين جودة النوم، قم بإتباع بعض الإرشادات منها:

الاستعانة بجدول منتظم للنوم والاستيقاظ.

إنشاء روتين مريح للنوم.

تحسين بيئة نومك من مكان النوم والأجواء المحيطة.

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل الذهاب إلى السرير.

وشدد رئيس قسم الجراحة العصبية التداخلية؛ الرئيس المشارك لوحدة السكتة الدماغية، مستشفى أرتميس، غوروغرام، على ضرورة متابعة عادات النوم، قائلاً: "إذا وجد شخص ما نفسه ينام بشكل مفرط باستمرار على الرغم من حصوله على الوقت الكافي، وعدم إصابته بمرض ما أو الإرهاق الشديد، فمن الضروري بالنسبة له استشارة أخصائي الرعاية الصحية لاستبعاد أي مشاكل طبية أو نفسية أساسية".