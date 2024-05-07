بعد ارتفاعه أمس.. استقرار سعر الذهب اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية بالأسواق المحلية للصاغة في مصر، وذلك عقب ارتفاعه أمس بنحو 10 جنيهات في المتوسط لجميع الأعيرة.

وفيما يلي بيانًا بأسعار الذهب اليوم:

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24800 جنيه ، ذهب صافي وزن 8 جرامات، قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 24640 جنيها.

سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم

يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب اليوم بين 300 و400 جنيه وذلك للجنيه الذهب المغلف، وزن 8 جرامات عيار 21، بينما يتراوح سعر مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف ما بين 100 و200 جنيه.

سعر الذهب في مصر الثلاثاء (بيع)

تداول سعر الذهب عيار 24 عند 3543 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 2657 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء (شراء)

سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء (شراء من المستهلك)

وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3520 جنيها.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3080 جنيها.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 2640 جنيها.

فيما استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2053 جنيها.