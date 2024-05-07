التحقيق فى واقعة مصرع شخص وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة ١٢ آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل أعلي الطريق الصحراوي باتجاه الصف، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفى عقب مناظرة جثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وإجراء الكشف الطبي عليه لمعرفة إذا ما كان متعاطي للمخدرات من عدمه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.



كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة بالعمال اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ا.م" و"م.ع"، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما بسرقة دراجة بخارية بالإكراه من المجنى عليه "ح.ا.م" كما عاقبت المتهم الأول بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بتعاطى المواد المخدرة بدائرة قسم سوهاج الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم سوهاج الجديدة، عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة الدراجة البخارية من المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح بأن أشهرا في وجهه السلاح الأبيض فى الطريق العام وتمكنا من سرقة الدراجة البخارية وفرا هاربين، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم صبط مخدرات بحوزة المتهم الأول بقصد التعاطي وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.