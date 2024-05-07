رياح مثيرة للرمال والأتربة بالمدينة المنورة ومكة المكرمة.. حالة الطقس في السعودية

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تلك هي أبرز الظواهر الطبيعية المؤثرة على حالة الطقس اليوم في المملكة العربية السعودية، حيث أوضح المركز الوطني للأرصاد توقعات باستمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.

ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ولفت المركز عبر موقعه الإلكتروني أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وتكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي

فيما تكون حالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.

درجات الحرارة في السعودية 7-5-2024

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة عظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المدن ومحافظات السعودية اليوم:

درجة الحرارة في مكة المكرمة العظمى 39 والصغرى 26.

درجة الحرارة في المدينة المنورة العظمى 35 والصغرى 22.

درجة الحرارة في الرياض العظمى 37 والصغرى 26.

درجة الحرارة في جدة العظمى 36 والصغرى 27.

درجة الحرارة في الدمام العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في تبوك العظمى 28 والصغرى 16.

درجة الحرارة في أبها العظمى 26 والصغرى 16.

درجة الحرارة في حائل العظمى 28 والصغرى 17.

درجة الحرارة في الباحة العظمى 24 والصغرى 14.

درجة الحرارة في عرعر العظمى 26 والصغرى 17.

درجة الحرارة في جازان العظمى 37 والصغرى 29.

درجة الحرارة في نجران العظمى 35 والصغرى 24.

درجة الحرارة في الخرج العظمى 38 والصغرى 27.

درجة الحرارة في طريف العظمى 23 والصغرى 13.

درجة الحرارة في الطائف العظمى 30 والصغرى 19.