عاجل
طقس ربيعي.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات اليوم قصف رفح.. استشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفل حتى الآن
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استعداداته القوية للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024.
 

txt

دورتموند مكتمل الصفوف قبل صدام سان جيرمان في دوري الأبطال

ويرغب طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، في الخروج بنتيجة إيجابية خلال مباراة الأهلي، حيث يعلم مدى صعوبة المباراة.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: كريم الديب- إسلام أبوسليمة- مصطفى إبراهيم- هشام صلاح.

خط الوسط: موريو ساليفو- .
عمر الوحش- عبدالغني محمد.

خط الهجوم: أحمد عادل ميسي- كريستوف مابولولو- بنجامين بواتينج.

الأهلي والاتحاد السكندري.. الموعد والقنوات الناقلة

تقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام السابعة من مساء اليوم، في المواجهة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي.

وتُذاع موقعة الأهلي أمام الاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والحاصلة على حقوق بث مسابقة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

مواد متعلقة

جاري نيفيل يتوقع بطل الدوري الإنجليزي

موعد احتفال ريال مدريد بتويجه بلقب الدوري الإسباني
الجريدة الورقية