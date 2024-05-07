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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد طريق أبو زنيمة المتجه الي نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة جنوب سيناء، انقلاب سيارة ملاكي، وأصيب 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي  مستشفي راس سدر.

وتلقي اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء إخطارا يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي بطريق أبو زنيمة - نفق الشهيد أحمد حمدي ، وأصيب 4 اشخاص وهم كل من:-
1- محمد . ح . م - ٢٤ سنة ، جنوب سيناء.
2- طارق . م . ا - 53 سنة ، جنوب سيناء.
3- محمد . ط . م - 24 سنة ، جنوب سيناء.
4- ضياء الدين . ط . م - 24 سنة، جنوب سيناء.

وتم تحرير محضر بالحادث ورفع آثار الحادث من علي الطريق العام بمعرفة إدارة المرور، ونقل المصابين إلي مستشفي راس سدر المركزي.

الجريدة الورقية