إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

شهد طريق أبو زنيمة المتجه الي نفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة جنوب سيناء، انقلاب سيارة ملاكي، وأصيب 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلي مستشفي راس سدر.

وتلقي اللواء محمد كامل العناني مدير أمن جنوب سيناء إخطارا يفيد بحادث تصادم سيارة ملاكي بطريق أبو زنيمة - نفق الشهيد أحمد حمدي ، وأصيب 4 اشخاص وهم كل من:-

1- محمد . ح . م - ٢٤ سنة ، جنوب سيناء.

2- طارق . م . ا - 53 سنة ، جنوب سيناء.

3- محمد . ط . م - 24 سنة ، جنوب سيناء.

4- ضياء الدين . ط . م - 24 سنة، جنوب سيناء.

وتم تحرير محضر بالحادث ورفع آثار الحادث من علي الطريق العام بمعرفة إدارة المرور، ونقل المصابين إلي مستشفي راس سدر المركزي.