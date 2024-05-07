جنوب سيناء تستعد لفتح أبوابها أمام المواطنين للتصالح في مخالفات البناء

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إننا انتهينا من إقامة وتطوير مراكز تكنولوجيا بكل مدن المحافظة لإنهاء خدمات المواطنين فيما يتعلق بسداد القيمة الإيجارية.

ملفات تقنين الأراضي لمواطنين جنوب سيناء..

أضاف أن تقديم ملفات تقنين الأراضي لواضعي اليد عليها أو تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء واستيفاء الشروط للحصول على نموذج ٩ وسداد الرسوم المستحقة على المخالفات للحصول على نموذج ١٠ ومن ثم يستطيع المواطن الحصول على شهادة أشبه بشهادة ميلاد المبنى.

كما أنه يوجد في كل مدينة مركز تكنولوجي للتيسير على المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالإضافة إلى سداد القيمة من خلال الفيزا تحقيقا لمبدأ الشمول المالي.

وأعلن "المحافظ" عن أماكن تواجد المراكز التكنولوجية وأماكن تواجدهم في طور سيناء بمجلس مدينة الطور وفي شرم الشيخ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد ومركز خدمات مصر.

السيارة التكنولوجية المتقدمة والمتنقلة تقدم كافة الخدمات للمواطنين..

وأوضح أن مجلس مدينة شرم الشيخ بمنطقة حي النور يعد أحد أبرز المصالح الحكومية المتميزة على مستوى الجمهورية.

وفي مدينة دهب بمجلس مدينة دهب في وسط المدينة وفي مجلس مدينة نويبع وفي مجلس مدينة ابورديس وأبوزنيمة ورأس سدر، فضلاً عن السيارة التكنولوجية المتقدمة والمتنقلة التي تقدم كافة الخدمات للمواطنين في أماكن تواجدهم بما في ذلك التصالح على مخالفات البناء.