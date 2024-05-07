العثور علي جثة الشاب الغريق بشاطئ النجوم في طور سيناء

عثر رجال الإنقاذ والغواصين المتطوعين بمدينة طور سيناء، علي جثمان الشاب محمود محمد عبد الفتاح الذي غرق علي شاطئ النجوم بطور سيناء، أثناء نزوله للسباحة برفقته شقيقه معتز محمد عبد الفتاح المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة الملك سلمان، وذلك بعد ثلاثة ايام من البحث عنه.



وكان تلقي اللواء محمد العناني مدير امن جنوب سيناء بلاغ يفيد بغرق الشاب محمود محمد عبد الفتاح ٢٧ سنة أثناء نزوله للسباحة برفقة شقيقة معتز محمد عبدالفتاح المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة سلمان الدولية حيث انزلق الشقيقين في منطقة عميقة بشاطئ القمر .



وقال شهود عيان إن الشقيقين كان يسبحان وسقط في منطقة عميقة بها تيارات مائية .

وقد حاول المنقذ الشاب طه صقر الذي رغم إصابته و إجراؤه عملية جراحية في مفصل الكتف غامر وحاول إنقاذ الشقيقين وتمكن من انقاذ الشقيق الأصغر .



أشار طه صقر المنقذ أنه رغم إصابته سارع لإنقاذ الشقيقين مشيرا أنه رغم خروجه من عملية دقيقة في مفصل الكتف الشهر الماضي فإنه حياة الشابين و إنقاذهما كان هدفه الأول وأنه حزين أنه لم يتمكن من انقاذ الشقيق الأكبر .

وقد نقل معتز محمد عبد الفتاح لمستشفي طور سيناء العام في حالة اعياء شديدة وتم إدخاله العناية المركزة إلي أن تحسنت حالته الصحية وتم نقله لمستشفي شرم الشيخ الدولي لاستكمال العلاج .



وقال مصادر أن الشقيق الذي غرق في البحر كان في زيارة لشقيقه هو ووالده ولكن كان القدر في انتظاره وان يغرق في طور سيناء .



تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم نقل جثة الشاب الغريق لثلاجة مستشفي طور سيناء لحين انتهاء اجراءات تسلم الجثة والتصريح بالدفن.