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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

وكيل كاسونجو : اللاعب يعشق الزمالك ولم يشكوه ويريد التواجد مع الجماهير في استاد القاهرة

كابونجو كاسونجو
كابونجو كاسونجو

أكد وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن اللاعب لم يشكو النادي مطلقًا.

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وتابع وكيل كاسونجو تصريحات للاعب في تصريحات خاصة لـ "بلس 90" مع الإعلامي أمير هشام على قناة النهار: "أحب نادي الزمالك وأنا واحد من جماهيره ومن محبيه حتى وإن لم أكن لاعبًا له في الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا لم أشكو نادي الزمالك ولن أشكوه، وأنا لاعب ارتديت قميص الفريق وأعشق النادي وجماهيره، وأحاول التواجد في استاد القاهرة معهم لمؤازرة الفريق".

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