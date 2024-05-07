سامسون يوافق على تخفيض راتبه للإستمرار في الزمالك وعواد يقترب من التجديد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وافق على تخفيض راتبه من أجل تجديد عقده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أكينولا وافق على تخفيض راتبه من 600 ألف إلى 400 ألف دولار سنويًا، من أجل الاستمرار".

وأضاف أمير هشام: "محمد عواد اقترب بشدة من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسوف يكون هناك جلسة من أجل التجديد عقب الانتهاء من بطولة كأس الكونفدرالية".