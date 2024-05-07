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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سامسون يوافق على تخفيض راتبه للإستمرار في الزمالك وعواد يقترب من التجديد

سامسون
سامسون

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وافق على تخفيض راتبه من أجل تجديد عقده.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أكينولا وافق على تخفيض راتبه من 600 ألف إلى 400 ألف دولار سنويًا، من أجل الاستمرار".

وأضاف أمير هشام: "محمد عواد اقترب بشدة من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسوف يكون هناك جلسة من أجل التجديد عقب الانتهاء من بطولة كأس الكونفدرالية".

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