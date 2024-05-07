النائبة أمل رمزى ترحب بموافقة ”حماس” على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعربت النائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، عن ترحيبها بالإعلان الصادر عن حركة حماس الذي أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأكدت " رمزى " على حتمية وقف إطلاق النار الدائم الذي من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، وضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت " رمزى " أن تأخر الأطراف في الأخذ بالمقترح المصري كلف المنطقة الكثير من الدماء كان من الممكن حقنها؛ لذلك نؤكد على حتمية الالتزام بكافة النقاط كي نصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.

ودعت " رمزى " المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من أرضه ومقدراته، والضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصرية .

ووجهت " رمزى " التحيه إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني .