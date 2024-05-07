اندلعت اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي، والمتظاهرين الإسرائيليين في شوارع تل أبيب، وذلك خلال احتجاجات للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، للإفراج عن الرهائن المحتجزين بالقطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل

وأغلق عائلات الأسرى الإسرائيليين شوارع تل أبيب والقدس وبئرالسبع لمطالبة الحكومة بالموافقة على صفقة التبادل.

الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مناطق شرق رفح

وقد واصلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كثفت مساء اليوم من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت المصادر، أنه تم رصد حركة لآليات الجيش العسكرية قرب السياج الحدودي الشرقي لمدينة رفح.

ومن جانبها أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” فى خبر عاجل لها من مكتب نتنياهو قال إننا سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة.

وكان قد دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية