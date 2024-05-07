سبب خبيث لإسرائيل وراء إنشاء رصيف بحري في غزة

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إسرائيل كانت على وشك اجتياح رفح الفلسطينية اليوم، وبدأت بـ الهجمات منذ صباح اليوم، الخطة الأولى أن يتم تقسيم منطقة الشرق في غزة إلى مناطق، وهناك آليات يعتمد عليها لكي يتم البحث عن المحتجزين.

وتابع "فهمي"، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، : "ويفكروا في مشروع المطار البديل في غزة سيعمل بعد 4 شهور من تشغيل الرصيف البحري الذي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على إنشاءه خلال الفترة الحالية"، مشددًا على أنهم سيتم فتح منفذ للخارج، ويتم خروج عدد من السكان كل 3 شهور ليصبح هناك فراغ سكاني في هذه المنطقة من أجل إفراغ السكان وترسيخ الهجرة.

وأوضح أن قبول وترحيب حماس بالهدنة اليوم هو أمر جيد ويتم البناء عليه ولن يكون هناك تسويف، مشددًا على أنه كان هناك معلومات أولية بأن إسرائيل ستدخل رفح الفلسطينية اليوم وبالفعل تحركت من أجل الدخول صباح اليوم.

وفي سياق متصل علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حول الاستمرار في عملية رفح رغم إعلان حماس لموقفها بالموافقة على الطرح المصري للوصول لهدنة قائلا: "كجزء من الشعب الفلسطيني والقيادة أولويتنا وقف شامل للعدوان كل يوم يمر دون وقف لإطلاق النار يسقط نحو 100 شهيد وضعفه من الجرحى فضلا عن أخوف والتدمير الذي يصيب الناس وسوف نستمر في العمل من أجل ذلك وكل السبل التي تؤدي لذلك سوف نسلكها".



وأكمل خلال مداخلة "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”: “ما أخشاه أن إسرائيل سوف تستمر في الهجوم على رفح والاستمرار في مخططها لأن هدفها يتجاوز الحصول على الأسرى أو ما يسمى القضاء على حماس فالهدف الرئيسي هو القضاء على الدولة الفلسطينية واجتثاث الوجود الفلسطيني من القطاع”.