توسعة شبكة الخطوط وتحديث الأسطول.. مصر للطيران تواصل خطتها المستقبلية

أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران، على مواصلة خطة "مصر للطيران" نحو تحديث أسطولها الجوي وفتح عدد من النقاط حول العالم والخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .

وأكد الوزير كفاءة الكوادر البشرية العاملة، مشيرًا إلى إشادة شركات الخبرة الأجنبية بمنهجية العاملين بـ"مصر للطيران"، ونجاحهم في تحديد نقاط التشغيل والخطوط الجديدة ذات جدوى اقتصادية داعمة للإيرادات، فضلًا عن تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة الجوية.

وأشار إلى ضرورة دعم الجهود الفعالة لجميع الشركات التابعة، وحث جميع العاملين على التكاتف والترابط في ما بينهم، وتحقيق الكفاءة المطلوبة في التشغيل، وبذل مزيد من الجهد بكل جد وإخلاص من أجل النهوض والارتقاء بمكانة قطاع الطيران المدني المصري، وبما يسهم في تعزيز العوائد الاقتصادية ويدعم المشروعات التنموية الجديدة، ويعظم الإيرادات.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتدريب ورفع كفاءة العنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يتناسب مع القدرات التنافسية في مجال النقل الجوي.

وقال الفريق عباس إن المؤشرات المالية لهذا العام حققت نتائج إيجابية وهو ما تم بفضل جهود جميع العاملين في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أهمية التوعية بالتحديات التي تواجهها الدولة والإنجازات الضخمة التي تحققت في مصر في السنوات التسع الأخيرة، وما تم إنجازه من مشروعات قومية وتنموية على الأصعدة كافة.

إنجازات عالمية وإقليمية وإفريقية حققتها مصر للطيران رغم التحديات التى تواجهها منذ يناير ٢٠١١، الإنجازات والتحديات وجهود العاملين فى حصاد عام 2023 فى السطور القادمة:

طلعت حرب ومصرللطيران



لا تُذكر بدايات مصرللطيران كفكرة إلا و ذّكر الأب الروحى و الداعم الأكبر لإنشائها، طلعت حرب باشا الاقتصادى الكبير، الذى حمل على عاتقه تحقيق حلم المحاولات الفردية لبعض الشباب المصري فى ذلك الوقت بتكوين شركة مصرية للطيران المدنى، و كان على رأس تلك المحاولات حلم كمال علوى فى 1929 الذى سافر إلى باريس و تعلم فنون الطيران و اشترى طائرة كانت هى الأولى التى يتم تسجيلها في مصر وحملت حروف التسجيل SU-AAA، وقد أهداها بعد ذلك إلى شركة "مصر للطيران"

و مع نجاح وصول محمد صدقى كأول طيار مصري يصل بطائرته "الأميرة فايزة" من برلين إلى القاهرة فى 26 يناير 1930 جاءت أول خطوة حقيقة فى طريق تأسيس الشركة، حيث تعاون الثلاثة العظام كمال علوى و محمد صدقى و طلعت حرب لتحقيق الحلم من خلال بنك مصر الذى أسسه طلعت حرب، و أثمرت الجهود عن صدور المرسوم الملكي في يوم 7 مايو 1932 بإنشاء مصر للطيران وسميت الشركة باسمين أحدهما باللغة العربية وهو " شركة الخطوط الهوائية المصرية " والآخر باللغة الإنجليزية وهو " مصر آير وورك "

الشركة للمصريين



و بعد الحرب العالمية الثانية عام 1939 بدأت الشركة مرحلة جديدة فى تاريخها حيث أصبح رأسمالها مصرى بالكامل بعد انسحاب ايروورك البريطانية الشريك الأجنبى وحل المصريون محل البريطانين ليصبح كل شىء فيها مصرى وانتهى عصر الأجانب و تحول اسمها إلى الخطوط الجوية المصرية – Misr Airlines في عام 1941.

و أثبت هنا المصريون براعتهم و كفاءتهم التى تعلو عن البريطانيين حيث بدأت الورش الفنية في تصنيع طائرات صغيرة لتتدرب عليها أطقم المدفعية البريطانية، و تمكنوا أيضًا من تحويل طائرتين من طرازي أفرو19 وأنسون الحربيتين إلى طائرات ركاب مدنية مما اعتبر معجزة بحق أبهرت الجميع بمن فيهم مالك شركة آير وورك نفسه. هذا بخلاف تحويلهم أيضًا لطائرات "داكوتا" الحربية إلى طائرات ركاب مدنية بورش الشركة بألماظة.

ثورة 1952.. دماء جديدة

جاءت ثورة 1952 التى أولت اهتمامها بمصر للطيران حيث ساهمت في رأس المال ليرتفع من 300 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتمثلت أولى ثمار هذه المساهمة في إضافة 5 طائرات فايسكاونت ذات المحركات الأربع والمقاعد الاثنين والخمسين.كما استقدمت فيه الشركة أول جهاز محاكي لتدريب طياريها عليه لتصبح الأولى والوحيدة في ذلك المجال في هذا الوقت وصار معهد مصر للطيران قبلة المتدربين والدارسين.

الستينيات وارتباطات سياسية

شهدت الستينات العديد من ملامح التطوير أيضًا فى مصرللطيران كان أولها انضمام ثلاث طائرات من طراز دي هافيلاند " كوميت-4C " المزودة بأربع محركات نفاثة، وتسع أربعة وثمانين راكباً، وتبلغ سرعتها 850 كيلومتراً في الساعة. ثم تسيير أطول خطوط الشركة منذ نشأتها وهو خط القاهرة / روما / فرانكفورت / زيوريخ / لندن.

بينما كان أهم هذه الملامح إصدار الرئيس جمال عبد الناصر بوصفه رئيس الجمهورية العربية المتحدة، القرار رقم 83 لعام 1960بتوحيد شركة مصر للطيران ومؤسسة الخطوط الجوية السورية في شركة واحدة تحت اسم "شركة الطيران العربية المتحدة" و ذلك إثر الوحدة التى قامت بين مصرو سوريا فى 1958.

نجاح و صمود رغم النكسة

وبالطبع كان لنكسة يونيو 1967 الأثر البالغ على اقتصاديات الشركة، ورغم أجواءها الصعبة، استطاعت الشركة مواصلة صمودها حيث أقلع أول خط مباشر من القاهرة إلى لندن فى 16 يوليو 1970 كأطول خط آنذاك، وذلك بعد عقد مصرللطيران لأولى صفقاتها مع شركة بوينج العالمية لشراء 4 طائرات من طراز B707-320

و جاءت نقلة أخرى فى تاريخ الشركة فى 1971جعلت العمل فى مجال الطيران المدنى المصري أكثر تنظيما و هى صدور القرار الجمهوري بإنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، لتنتقل إليه تبعية مؤسسة مصرللطيران، ولتستعيد مرة أخرى اسمها الذي أنشئت به " مصر للطيران "، كما تبع الوزارة أيضاً كل من الهيئة المصرية العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهيئة ميناء القاهرة الجوي، والمعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران.

انتصار أكتوبر 1973

وبعد انتصار أكتوبر حققت الشركة أيضًا إنجازات تحسب لها مثل استخدام الحاسبات الآلية فى أنشطة الحسابات لخدمة نظم المرتبات وحفظ السجلات والإيرادات وحسابات المخازن والأسواق الحرة و لحجز الركاب، كما تم افتتاح مجمع خدمات الطيران كأحدث وأكبر مجمع للخدمات الجوية في الشرق الأوسط هذا بخلاف التعاقد على إنشاء قرية البضائع.



1980: 2002.. عصر الشركة الذهبى

في عام 1980 أصبح المهندس محمد فهيم ريان مفوضًا عامًا لمصر للطيران ثم تولى رئاسة مجلس إدارتها فى 1981 وحتي عام 2002 شهدت خلالها مصرللطيران عدة نجاحات. حيث قام بوضع خطة تطوير قامت على دراسة شاملة لشبكة خطوط الشركة، ومن نتائج هذه الدراسة خلصت الشركة إلى الشكل الأمثل للشبكة، كما حددت الطرز التى تحتاجها من حيث المدى والسعة بناء على ذلك وأيضا بناء على دراسات السوق.

وقد زاد الأسطول بشكل لم تشهده مصرللطيران إلا وقتها، فتم شراء 8 طائرات آيرباص (A300-B4) لتغطية أسواق أوروبا والشرق الأوسط، ثم 3 طائرات بعيدة المدى من طراز بوينج 767/200، وتلاها شراء طائرتين من طراز بوينج 767/300 للوفاء بمتطلبات حركة النقل المتزايدة للأسواق البعيدة. تلا ذلك شراء 7 طائرات جديدة من طراز آيرباص (A320-200) ولخدمة مناطق الجذب السياحي في مصر ولنقل الحركة السياحية إليها من الخارج مباشرة، قامت الشركة بشراء 5 طائرات جديدة من طراز بوينج 737/500.

بالإضافة إلى شراء 3 طائرات بوينج 777/200 و3 طائرات آيرباص (A340-200) فائقة المدى لتغطية متطلبات سوقي أمريكا الشمالية واليابان، وتلى ذلك شراء 4 طائرات آيرباص (A321-200) لخدمة سوق الطيران العارض الجديد والواعد. وبذلك بلغ إجمالي تكاليف عمليات الإحلال والتجديد لأسطول الشركة ما يزيد على 3,112 مليار دولار.

وفى اتجاه موازى قامت الشركة بتطوير بنيتها التحتية ففي مجال التدريب زُود مركز التدريب بمحاكيات طائرات البوينج 707 و737 ومحاكيات آيرباص، إضافة إلى محاكيات تدريب أطقم الضيافة على أعمال خدمة الركاب وإجراءات الطوارئ والإخلاء السريع، كما تم إنشاء مجمع هندسي مجهز فنياً بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الدعم الفني للطائرات وملحقاته من هناجر وورش، ووحدات تعمير وإصلاح واختبار المحركات. أما القطاع التجارى فأصبح قطاعاً ضخماً يضم بين جنباته خمس إدارات كبيرة، هي الإدارة العامة للمبيعات، إدارة البحوث التجارية، إدارة الشئون الدولية، إدارة الخدمات السياحية، وإدارة المحطات.

كما شهدت هذه الفترة إنشاء المجمع الإدارى للعاملين بالشركة و مستشفى مصرللطيران على أعلى مستوى خدمى.

2002.. هيكلة جديدة.. مستوى عالمى

تم تشكيل أول وزارة للطيران المدنى فى 2002 و أصبحت مؤسسة مصر للطيران شركة قابضة، تتبع مباشرة وزارة الطيران المدني و تم تحويل القطاعات التي كانت موجودة في السابق إلى شركات تابعة بدأت بشركة الخطوط، وشركة الصيانة والأعمال الفنية، وشركة الخدمات الأرضية، وشركة الخدمات الجوية، وشركة الشحن، وشركة السياحة والأسواق الحرة، إضافة إلى شركة الخدمات الطبية. و تمثل أول النجاحات فى الثوب الجديد فى حصول الشركة على شهادة الأيوزا التي تمنحها المنظمة الدولية للنقل الجوي (أياتا) كأول شركة طيران في أفريقيا والمنطقة و السابعة عشر في العالم تحصل على هذه الشهادة و ذلك فى 2004، ثم أُنشأت شركتا إكسبريس للخطوط الداخلية و الصناعات المكملة، ليلي ذلك تلقى مصرللطيران لدعوة من اتحاد ستار العالمى للانضمام إليه و قد انضمت بالفعل فى 2008 لتصبح العضو الحادي والعشرين فى أكبر التحالفات العالمية في مجال صناعة النقل الجوي.

و مواكبة لهذا النجاح العالمى، افتتحت مصرللطيران مبنى الركاب رقم 3 في مطار القاهرة الدولي و الذى أصبح مركزًا لرحلات مصر للطيران وباقي شركات تحالف ستار.

و فى هذا الإطار أيضًا تعاقدت مصرللطيران على صفقة شراء (12) طائرة من طراز بوينج 737/800 وصلت خلال عامى 2008 و 2009 فى إطار تطوير أسطولها بما يواكب التغيرات العالمية فى مجال النقل الجوى. تلا ذلك استلام مصر للطيران في 2010 (9) طائرات من أحدث الطرازات منها أربعة طائرات من طراز البوينج 777-300ER وطائرة من طراز الآيرباص 330-300 و4 طائرات من طراز البوينج 737-800.

مصر للطيران ما بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو

كانت لثورة 25 يناير تبعات تأثرت بها الشركة، حيث انخفضت نسبة السياحة بشكل ملحوظ نظرًا لعدم استقرار الأوضاع وتعرضت الشركة لخسائر كبيرة وصلت إجماليها الي 10 مليارات جنيه في 5 سنوات بسبب انخفاض التشغيل والأحداث السياسية والحروب في المنطقة العربية والتي أدت إلي اغلاق بعض الخطوط ، فقامت مصرللطيران بعمل العديد من حملات الترويج السياحى لوفود بعض الدول تنشيطا لحركة السياحة فى محاولة منها لاستعادة نسبة التشغيل على رحلاتها مرة أخرى، و رغم الفترة التى تلت ذلك من عدم استقرار ، إلا أن الشركة بدأت تتخطى هذه المرحلة فى 2013 حين بدأت الشركة فى تطبيق خطتها لتقليل الخسائر و ترشيد النفقات و التى أتت ثمارها فى العام المالى 2014-2015 حيث تم تخفيض حجم الخسائر بنسبة 75% عن العام السابق له .

وفى عيد مصرللطيران الثالث و الثمانين، تم افتتاح المرحلة الأولى من متحف الشركة ليخلد تاريخها و مجهود ، متضمنَا مجموعة نادرة من الصور التاريخية والنماذج المجسمة لأسطول مصرللطيران ، وكركن اقتصادى و وطنى هام فى مصر مرتبط بكل ما يشهده الوطن من لحظات فرح بمشاريع عملاقة، كانت مصرللطيران الناقل الرسمى لحدثين من أهم الأحداث التى شهدتها المنطقة العربية بل و العالم أجمع، و هما المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ فى مارس 2014 و افتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس 2015لتحمل فرحة مصر بالتغيير الى تشهده للعالم أجمع لمسافريها و على متن طائراتها .

2017 -2019.. صفقة القرن

وشهد نهاية عام 2017 تعاقد مصرللطيران في معرض دبي للطيران علي ايجار وشراء ونية شراء 45 طائرة من احدث الطرازات بمعدل 24 من طراز الـ CS300s لشركات بومباردييه الكندية والتي استحوذت عليها بعد ذلك شركة ايرباص العالمية لتصبح هذه الطائرات من طراز الإيرباص A220-300 والتي تسلمت مصرللطيران منها 12 طائرة وكذلك التعاقد علي 6 طائرات من طراز البوينج دريمــــلاينر B787-9تعمل بمحركات رولزرويس ، هذا بالإضافة إلى 8 طائرات من طراز الإيرباص A320Neo والتي تعمل بمحركات CMF LEAP. وقد تم بالفعل البدء في استلام هذه الطائرات اعتبارا من عام 2019 وهو ماعرف بصفقة القرن التي لم تحدث في تاريخ الشركة من قبل بالإضافة الي التعاقد علي 7 طائرات من طراز الإيرباص A321Neo وطائرتين من طراز البوينج دريملاينر B787-9 .



2020 مصرللطيران وإدارة أزمة عالمية " جائحة كورونا "

مع نهاية عام 2019 وبداية عام 2020 أجتاح العالم أزمة عالمية كبيرة اثرت علي معظم المجالات والصناعات وكان النصيب الأكبر في التاثير من نصيب صناعة الطيران المدني والسياحة علي مستوي العالم وهي ظهور فيروس كورونا والذي يعد أكبر تحدي واجهته صناعة النقل الجوي في تاريخها، حيث توقفت حركة الطيران واغلاق الكثير من المطارات والمجالات الجوية في معظم دول العالم للحد من انتشار المرض الأمر الذي ادي إلي تاثر صناعة الطيران بشكل كبير واعلان عدد كبير من شركات الطيران افلاسها وتراجع موقفها المالي إلي أدني مستوياته؛ بسبب انخفاض معدلات التشغيل وقلة حركة الركاب ولم تكن مصرللطيران بمنأى عن هذا التأثير.

تعرضت الشركة لفقد ايرادات كبيرة في الفترة التي توقفت فيها حركة الطيران في مصر بشكل كامل من الفترة 19 مارس وحتي قرار عودة الطيران في 1 يوليو 2020 وأستمر التأثير حتي بعد التشغيل الجزئي لحركة الطيران بسبب انخفاض أعداد الركاب ووقف كثير من الدول لحركة الطيران وفرض دول اخري اجراءات احترازية معينة لدخول اراضيها ، وبالرغم من كل ذلك فقد حرصت مصرللطيران منذ الإعلان عن هذه الجائحة علي الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية في جميع مراحل السفر وعلي متن الطائرات لتوفير رحلة أمنة لعملائها.

كما لم تتوقف الشركة بالرغم من تدهور الوضع المالي عن تنفيذ خطة احلال وتجديد اسطولها الجوي واستكمال صفقات استلام الطائرات وتنفيذ أليات مشروع هيكلة ودمج شركات مصرللطيران لتصبح 3 شركات بدلا من 8 شركات تابعة للشركة القابضة.

كما تم وضع خطة لإدارة هذه الأزمة تقوم علي ترشيد النفقات والبحث عن حلول وبدائل لتعظيم الإيرادات من بينها الإهتمام بنشاط الشحن الجوي ولم تتخلي مصرللطيران عن دورها الوطني في شحن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية لتطعيم ابناء الشعب المصري .

عام 2021 بداية الإنفراجة وخطة التعافي

استمرت الشركة تمارس دورها ورسالتها متخطية العقبات والصعاب، وكما شهدت فترات صعبة في السابق، عادت لتشهد فترات أكثر صعوبة وخاصة مع ظهور فيروس كورونا وتعليق حركة الطيران.

ولم يأت عام 2021 بجديد عن سابقه سوي في الأمل أن تأتي اللقاحات الجديدة التي تم إكتشافها لعلاج الفيروس في تحقيق نتائج إيجابية لتكون بداية الإنفراجة في زيادة حركة الطيران نسبيا .

كما لم تتخلي مصرللطيران عن دورها الوطني في شحن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا التي تعاقدت عليها الحكومة المصرية لتطعيم ابناء الشعب المصري واستمرت الشركة في وضع كافة الحلول لتعظيم الإيرادات وترشيد النفقات وتمكنا من العبور بالشركة إلي بر الأمان في الوقت الذي انهارت فيه شركات طيران حول العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

عام 2022 الريادة في افريقيا وتوسعة شبكة الخطوط



استهلت الشركة الوطنية مصر للطيران بداية عام 2022 بسبق جديد كعادتها بتشغيل أول رحلة بخدمات ومنتجات " صديقة للبيئة " فى إطار المسئولية المجتمعية للشركة من القاهرة الى باريس لتكون الرحلة الأولي من نوعها لشركة طيران فى القارة الإفريقية فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى لتحقيق التنمية المستدامة وفق توجهات الدولة المصرية.

كما اعلنت الشركة عن تشغيل خطوط جديدة في اطار توسعة شبكة خطوطها الجوية مثل خط كينشاسا بالكونغو مارس المقبل ودبلن بأيرلندا في يونيو القادم والانتهاء من اجراءات تشغيل خط دكا بنجلاديش خلال العام الحالي وغيرها من الخطوط الجديدة، فضلا عن الإستمرارفي خطة تحديث الأسطول حيث يشهد نهاية عام 2022 و2023 البدء في استلام أولي طائرات الإيرباص A321NEO والبوينج B787-9Dreamliner المتعاقد عليهم .

ولايزال التفاؤل يملئ مصرللطيران في الخروج والتعافي من أزمة فيروس كورونا في أسرع وقت مثلما إجتازت الشركة الوطنية العديد من الأزمات علي مدار تاريخها المشرف الذي يمتد ل90 عاما في سماء العالم .

2023 فتح خطوط جديدة / إعادة تشغيل خطوط..وزيادة الأسطول

نحجت الشركة الوطنية مصر للطيران وشركاتها التابعة ممثلة عن الطيران المدني المصري خلال مشاركتها في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow في التعاقد على عدد من الصفقات الجديدة التي تهدف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني ليواكب استراتيجية الدولة لجذب ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠...وخطة التنمية المستدامة مصر ٢٠٢٠.

وأكد المهندس يحيي ذكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المعرض تنوعت وفقا لإمكانات واحتياجات الشركة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ذكريا لن مصر للطيران نجحت في التعاقدات الجديدة بينها التعاقد مع شركة إيرباص علي ضم 10 طائرات من طراز A350-900، لمصر للطيران ويتميز طراز A350-900 الرائد من الطائرات في تخفيض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25%.كما

تعاقدت الشركة على انضمام 18 طائرة جديدة أخرى من طراز بوينج B737-8MAX ، ولكن بنظام الإيجار التشغيلي، ويعد هذا التعاقد هو الصفقة الأولى بين كل من شركة Air Leas Corporation والناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية "مصر للطيران".

تم توقيع اتفاقية لصيانة وإصلاح بعض وحدات طائرات مصر للطيران لدى شركة Honeywell، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول لجناح مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2023، وقال المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن الهدف من التعاقد مع شركة Honeywell هو تقليل زمن إصلاح بعض الوحدات خارج نطاق التغطية الفنية المسئولة عنها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لأسطول مصر للطيران ...

وقامت مصر للطيران للخطوط الجوية بالتعاقد مع أكاديمية السعودية لتدريب الطيارين وكذلك للاستعانة بجهاز الطيران التمثيلي لطراز B787 Dreamliner، حيث تمتلك مصرللطيران حاليًا سبع طائرات من هذا الطراز، ومن المنتظر استلام الطائرة الثامنة في بداية عام 2024، ما يستدعي زيادة عدد الطيارين المؤهلين لقيادة هذا الطراز الحديث.

خطوط جديدة ..وإعادة تشغيل

احتفلت الشركة الوطنية مصر للطيران مع ركابها بانطلاق أولى رحلاتها الجوية من مطار القاهرة والمتجهة إلى دكا بنجلاديش،وقامت مصرللطيران بتقديم الهدايا والتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب من الركاب بتشغيل هذا الخط الجديد..

استقبل مطار القاهرة الدولي أولى رحلات مصر للطيران قادمة من مطار نيوارك بولاية نيوجيرسي بتقليد رش المياه على الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط، حيث تقوم الشركة بتسيير 3 رحلات أسبوعية بين القاهرة ونيوجيرسي .

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى و غاريث بايلي السفير البريطانى بالقاهرة مراسم إنطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة الى مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة على طراز طائرتها البوينج 800 B737- ، وبتشغيل خط مانشستر سيصبح اٍجمالى عدد رحلات شركة مصر للطيران الى المملكة المتحدة (20) رحلة أسبوعيًا بواقع (14) رحلة إلى لندن و(5) رحلات إلى مانشستر ورحلة من الاقصر الى مطار هيثرو بلندن.

أقلعت أولي رحلات مصرللطيران المباشرة من مطار القاهرة إلى نيودلهي و في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند حيث تسير مصرللطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا ....

انطلقت أولى رحلات مصر للطيران المباشرة إلى بورسودان وعلى متنها 120 راكب، حيث قامت سلطات المطار بالسودان باستقبال الطائرة للترحيب بتشغيل هذا الخط الهام وذلك بعد فتح المجال الجوى لشرق السودان.

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران وهيروشي أوكا سفير اليابان مراسم الاحتفال بإعادة إنطلاق أولى رحلات مصر للطيران من مطار القاهرة إلى مطار ناريتا –بطوكيو،، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.

أقلعت أولي رحلات الناقل الوطنى مصر للطيران إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا بطائرة من طراز دريم لاينر B787-9 وعلي متنها 234 راكب ، ومن المقرر تشغيل الخط بواقع رحلتين أسبوعيًا يومى الثلاثاء والخميس، وذلك فى إطار خطتها التوسعية نحو زيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم.

قامت مصر للطيران بإضافة نقطة جديدة لشبكة خطوطها المنتشرة حول العالم فيما يقرب من 35 دولة، حيث تم تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة / شنغهاي بالصين بطائرة من طراز بوينج 300-777 بواقع ثلاثة رحلات أسبوعية .

استلام طائرات جديدة

شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني مراسم احتفال الناقل الوطني مصرللطيران باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص A321 NEO لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة أفريقيا التيٍ تضم هذه الطراز إلى أسطولها.

الفريق محمدعباس وزيرالطيران

مهندس يحيى زكريا رئيس القابضة لمصرللطيران

مهندس إبراهيم فوزي رئيس مصرللطيران للخدمات الأرضية

مهندس وليد الخفيف رئيس مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية