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الثلاثاء 07 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حقيقة رحيل روبن أموريم عن الدوري البرتغالي

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث روبن أموريم المدير الفني لفريق نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن مستقبله مؤكداً أنه سيبقى مع ناديه.

وقال اموريم في تصريحات صحفية: ” سوف ابقى مع سبورتنغ لشبونة، لدي عقد هنا يجب أن احترمه والآن سوف نركز على الفوز باللقب الثالث دعونا نفعل ذلك”.

وارتبط اموريم بتدريب العديد من الاندية حيث كان مرشحاً لتولي قيادة ليفربول قبل ان يتعاقد الأخير مع أرني سلوت فيما تداولت انباء عن رغبة تشيلسي ووست هام في التعاقد معه.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية سابقا أن تشيلسي الإنجليزي فتح خطوط اتصال مع روبن أموريم المدير الفنى لفريق سبورتنج لشبونة، من أجل تولى مسئولية الفريق خلفا للمقال جراهام بوتر


 

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