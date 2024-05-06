سهرة ليلية احتفالا بـشم النسيم في نصر النوبة

شهدت جمعية تنمية المجتمع بمدينة نصر النوبة بمحافظة أسوان، احتفالا وسهرة ليلية مع شركاء الوطن بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية ونواب مجلس شعب وممثلي الاحزاب، وأشار عصام الدين وهبي - رئيس الجمعية للوفد قائلا - انها تعتبر المرة الاولي التي تشارك بها الجمعية باحتفالات بعيد القيامة المجيد وشم النسيم، وضمت الاحتفالية جميع فئات المجتمع وقيادات طبيعية وتنفيذية ونائب مجلس الشعب عن دائرة نصر النوبه وومثلي الاحزاب .



كما ان اليوم يعتبر بمثابة احتفالين باحتفال واحد وضم الاطفال وتم فتح الالعاب داخل الجمعية للترفيه، ويعد ذلك دليل عن روح المحبه والمودة نحن كابناء نصر النوبة وشركائنا بالوطن ونتمني لهم المزيد من الفرحه والسعادة جنبن الي جنب.

وفي سياق متصل - تابع محافظ أسوان تنفيذ الإجراءات التى جاءت إستكمالاً لرفع درجة الإستعداد بها لتكون فى أبهى صورها، وإتاحة الفرصة الكاملة للإستمتاع بهذه المناسبة وسط الطقس المعتدل والطبيعة الخلابة لعروس المشاتى، وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تكثيف أعمال النظافة أولاً بأول بالمتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة مع نظافة الشوارع والميادين، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير، موجهاً بأن يتكامل مع ذلك قيام الحماية المدنية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، فضلاً عن فتح خطوط التواصل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

وناشد “ عطية ” المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم السباحة فى المناطق الخطرة بمياه النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار، وخاصة بعد تعرض الطفل كريم عبد الله عباس 13 سنة للغرق بمجرى نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الطفل كريم، وهو الذى يتطلب معه تكثيف الوعى لدى الأسرة بمنع أبنائهم من السباحة فى هذه الأماكن، فضلاً عن قيام المسئولين بالمسطحات المائية بتكثيف جهود متابعة حركة المراكب النيلية، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين للحفاظ على السلامة العامة.