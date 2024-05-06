عاجل
عاجل.. اغتيال قيادي كبير بحركة حماس في رفح الفلسطينية.. والمقاومة تعلق ننشر نص ورقة اقتراح التهدئة التي أعلنت حماس قبولها مكتب نتنياهو: سنرسل وفدا إلى القاهرة للقاء الوسطاء لبحث التوصل لصفقة مقبولة إسرائيل تشتعل بالمظاهرات.. ومحتجون يحاصرون منزل نتنياهو لإجباره على الاستجابة للهدنة (فيديو)
الثلاثاء 07 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يستعد للدخول البري لرفح وينسف منازل شرقها

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر  فلسطينية، إن آليات الاحتلال بدأت تتوغل شرق رفح، ونسف منازل في منطقة الشوكة ومحيط المعبر شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر انه حتى اللحظة لا يوجد تقدم بري داخل مدينة رفح وأماكن تواجد الاحتلال أقصى الحدود الشرقية بمحاذاة السياج الفاصل..

 

وأصدرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بيان ردت فيه على مقترح وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حماس وفقا لمقترح الوسطاء، معلنه استمرار العملية العسكرية على رفح، وإرسال وفد للقاهرة للاتفاق على شروط مقبولة لإسرائيل. 
 

وقال البيان: قرر مجلس وزراء الحرب بالإجماع أن تواصل إسرائيل العملية في رفح لممارسة الضغط العسكري على حماس من أجل تعزيز إطلاق سراح الرهائن لدينا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب.

واضاف البيان: وفي الوقت نفسه، ورغم أن اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية، إلا أن إسرائيل سوف ترسل وفداً من الوسطاء من الطبقة العاملة لاستنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل شروط مقبولة لإسرائيل.
 

مواد متعلقة

عاجل.. تفاصيل بنود مقترح وقف إطلاق النار بعد موافقة حماس

عاجل.. إسرائيل تتسلم رد حماس وتدرسه للرد عليه وأهالي الأسرى يهددوا بحرق البلاد

المقاومة العراقية تقصف ميناء عسقلان النفطي في الأراضي المحتلة

أبرز بنود مقترح وقف إطلاق النار في غزة بعد موافقة حماس

جالانت يستعد لعملية في رفح.. بعد دقائق من موافقة حماس على مقترح الوسطاء

عاجل| بعد موافقة حماس.. إسرائيل تعلن رفضها للاقتراح المصري وتصفه بالمخفف

قطاع غزة يهتز بأصوات تكبير الفلسطينيين بعد موافقة حماس على اتفاق الوسطاء

عاجل.. حماس توافق على مقترحات الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار
الجريدة الورقية