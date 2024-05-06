رحلة إصابة عمرو السولية من البداية حتى النهاية

أثبتت الأشعة التى خضع لها عمرو السولية لاعب الأهلي إصابته بشد في العضلة الضامة، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وأصبح موقف عمرو السولية منعدما بشأن اللحاق بمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال افريقيا أمام الترجي والذي سيقام في تونس يوم 18 مايو الجاري بات غامضاً.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري، التي تقام مساء غد ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم اليوم الاثنين تعرض لاعب الوسط عمرو السولية لإصابة بشد في العضلة الضامة.

وقال أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي للفريق إن صور الأشعة التي أجراها السولية أثبتت إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأثنين أن السولية سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية.

وكان عمرو السولية قد تعرض للإصابة قبل انطلاق مباراة الأهلي والجونة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري، وانتهت بفوز فريقه 3/صفر أول أمس السبت.