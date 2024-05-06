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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمين مصنعي السيارات ينصح بشراء المركبات في الوقت الحالي.. أنسب وقت (فيديو)

سيارات
سيارات

أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن سوق السيارات شهدت تغيرات إيجابية مع انخفاض أسعار الدولار مقابل الجنيه، مضيفًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أدت إلى تباين واضح بين أسعار الصرف الرسمية في البنوك وتلك المتداولة في السوق السوداء. 

وقال خلال حواره ببرنامج أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، إنه لا يوجد وجود لـ"الأوفربرايس"، ولكن الفترة المقبلة سيكون هناك ارتفاع للسيارات المجمعة محليًا، وهناك إقبال من المواطنين عليها. 

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للمصريين المقيمين في دول نزاعات.. آليات بديلة للاستفادة من مبادرة السيارات

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تقرير رسمي يكشف استمرار تراجع مبيعات السيارات في مصر

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد تباين في الاسعار مع استقرار الدولار في البنوك، مضيفًا:" الانخفاض الحالي ليس كبيرًا، وربما يكون هناك ثبات في الأسعار، لحين انخفاض الدولار ومن ثم بعض الانخفاضات مرة أخرى.. وأؤكد أنه لم يعد استيراد السيارات كما كان من قبل، والآن يتم تجميع السيارات في مصر". 

وأوضح أن الانخفاضات طالت أيضًا السيارات المستعملة، وأصبح المواطن المصري يشعر بذلك، وهذا التأثير كان على القطاع ككل. وفي نصائحه للمواطنين، قال :" بقول للمواطنين اشتروا الآن، فلا يوجد انخفاضات أخرى، والفترة القادمة فترة ثبات واستقرار".

للمصريين المقيمين في دول نزاعات

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه تمت الموافقة في مبادرة السيارات على إتاحة استخدام آليات بديلة لاستفادة المصريين المقيمين في دول نزاعات أو ممن يواجهون عوائق في التحويل البنكي وقاموا بالتسجيل على التطبيق وذلك للمساواة بين الجميع.

 

 وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم إتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين في الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بتلك الدول لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، واستكمال باقي إجراءات التحويل، حيث إنه لابد من أن يكون المصري بالخارج قد أتم عملية التسجيل على "تطبيق السيارات" قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.

 

وأكدت السفيرة سها جندي أنه في حالة إقامة المصري بالخارج في واحدة من الدول المشار إليها، ومن المسجلين على تطبيق السيارات، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق بإحدى الطرق التالية:

إما عن طريق الخط الساخن أو عن طريق الإيميل الرسمي على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال كافة البيانات التالية: (الاسم - رقم التسجيل على التطبيق - رقم الشكوى - بلد الإقامة - عائق التحويل) إلى وزارة الهجرة، بأي وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الصفحة الرسمية للوزارة عبر الرابط التالي:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy?mibextid=ZbWKwL

 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة ابتكرت العديد من الحلول والأفكار التي من الممكن أن يتم النظر فيها لكل حالة على حدى، على أن يتم إتاحة تلك البدائل، خلال مدة شهر السماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

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