مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إدفو بأسوان

شهدت قرية العطواني بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين بأسوان

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة العطوانى، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة