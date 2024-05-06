وست هام يعلن عن رحيل ديفيد مويس مدرب الفريق في نهاية الموسم الحالي

أعلن مسؤولو نادي وست هام يونايتد الإنجليزي عن نهاية رحلة ديفيد مويس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عبر الموقع الرسمي.

أعلن النادى الإنجليزي في بيان رسمي منذ قليل، رحيل المدير الفني للفريق ديفيد مويس، نهاية الموسم الحالي.

وسينتهي العقد الحالي للمدرب الاسكتلندي مع وست هام، في يونيو المقبل، حيث قرر الرحيل دون تجديد عقده.

وقضى ديفيد مويس 4 سنوات ونصف في صفوف وست هام، حيث نجح في التأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي، وكذلك نصف نهائي البطولة نفسها في موسم آخر، إلى جانب الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.



وقال ديفيد سوليفان، رئيس مجلس إدارة نادي وست هام: "بالنيابة عن الجميع في نادينا، أود أن أقدم خالص شكرنا وامتناننا لديفيد على المساهمة التي قدمها لنادي كرة القدم خلال فترة عمله كمدير فني

