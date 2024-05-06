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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معلول وتاو خارج قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد

مران الأهلي
مران الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، قائمة فريقه لخوض لقاء الاتحاد السكندري غداً الثلاثاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

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وخرج من القائمة عمرو السولية وأحمد عبد القادر للإصابة بجانب محمد الشناوي وحمزة علاء حارسا المرمى وياسر إبراهيم وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وطاهر محمد طاهر.

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال – محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمود متولي – كريم فؤاد.

خط الوسط: أكرم توفيق – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا" – محمد مجدي "أفشة" – كريم وليد "نيدفيد" – إمام عاشور – حسين الشحات – رضا سليم – محمد الضاوي "كريستو".

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا" – أنتوني موديست – وسام أبو علي.

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