إعدام 100 كيلو مجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بسوهاج

في اطار توجيهات السيد للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت اشراف الدكتورة غادة احمد مدير عام الطب الوقائي بسوهاج .

واصلت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج شن حملاتها الرقابية المكثفة علي الأسواق والنوادي والكافيهات والاماكن السياحية واماكن تصنيع وبيع الاطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات والمثلجات خلال الاحتفالات اليوم بشم النسيم بجميع مراكز المحافظة وذلك بحملات مكثفة من مكاتب مراقبة الاغذية بالمحافظة برئاسة الدكتور محمود مسلم مدير ادارة مراقبة الاغذية بالمديرية والسيد عبدالرؤوف المغربي مراقب عام الاغذية بالمديرية والسيد زكريا سرور نائب مراقب عام الاغذية بالمديرية.

وقد أسفرت تلك الحملات والتي تم من خلالها المرور علي 41 منشأه غذائية

وعن إعدام مايقرب من 119 كيلو من المجمدات والاسماك المملحة والمثلحات وتمور العجوة مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية وما يقرب من 50 لتر من العصائر المختلفة، وتم ضبط ربع طن من الاطعمة المختلفة والمجمدات والمقرمشات مجهولة المصدر، وتم تحرير 38 محضر جنحة كالاتي :-

16 محضر جنحة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في تداول الغذاء .

16 محضر لعدم استيفاء اماكن تداول الغذاء للاشتراطات الصحية واشتراطات النظافه العامة .

6 محاضر مختلفة .

كما تم سحب 17 عينة من المشروبات والعصائر والمقرمشات بمختلف انواعها وإرسالها الي المعامل للتحليل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي من عدمه، تم التوصية بإغلاق 6 منشأت غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطر داهم علي الصحه العامة للمواطنين .

تأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطة إداره مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج و جاري الاستمرار في الحملات لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين