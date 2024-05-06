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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تين هاج يكشف حقيقة رحيل برونو فرنانديز عن اليونايتد

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

كشف إيريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، حقيقة رحيل البرتغالي برونو فيرنانديز عن الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وتحدث تين هاج في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن رغبته في استمرار برونو، حيث قال: "بالطبع ولكن تم إخراج ذلك أيضًا من السياق".

وأكمل: "لم أوجه السؤال حتى هذه اللحظة لفرنانديز عن مغزى حديثه، لأنني أعلم أنه ينتمي إلى مانشستر يونايتد وأعتقد أنه سعيد جدًا بكونه هنا".

وعن استمرار اللاعب في مانشستر يونايتد، قال: "هاج في تصريحاته التي نشرتها: "بالتأكيد".

وأضاف: "مهم للغاية أن يكون اللاعب متوفرًا، إن تحمل المسؤولية هو أحد أكبر الأمور التي يتعين على كبار لاعبي كرة القدم في الوقت الحاضر إظهارها وتقديمها، برونو يقدم أداءً دائمًا".

وأردف: "بالتأكيد متاح دائمًا، ولا يغيب عن أي مباراة أبدًا ويلعب دائمًا بمستوى جيد ويمنح دائمًا الطاقة للفريق، ومثل هذه الأشياء ضرورية لتحقيق النجاح".

وتابع: "مؤكد أن برونو مقاتل حقيقي، في العام الماضي على سبيل المثال عندما لعبنا ضد برايتون في نصف النهائي، لعب بكاحل كان مثفلًا للغاية، وهو أمر لا يصدق، لم يكن يستطيع الركض لكنه كان لا يزال في الملعب".

وأتم: "الأمر العادل هو أن برونو مثال جيد جدًا للعديد من اللاعبين الآخرين".

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