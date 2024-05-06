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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة العراقية تقصف ميناء عسقلان النفطي في الأراضي المحتلة

المقاومة العراقية
المقاومة العراقية

قصفت المقاومة الإسلامية في العراق،  ميناء عسقلان النفطي في الأراضي المحتلة صباح اليوم الأثنين، بواسطة صاروخ الأرقب “ كروز مطور ”، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

وقالت المقاومة العراقية في بيان لها: استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق ميناء عسقلان النفطي في أراضينا المحتلة صباح اليوم الأثنين الموافق 6 / 5 / 2024 بواسطة صاروخ الأرقب “ كروز مطور ”، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.

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