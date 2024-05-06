سافيتش وميتروفيتش يقودان هجوم الهلال أمام الأهلي

أعلن المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، تشكيل الهلال الأساسي لمواجهة الأهلي في الكلاسيكو السعودي المقرر بينهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، لحساب منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويغرد الهلال بعيدا على صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد 83 نقطة، من الفوز في 27 مباراة وتعادل في مواجهتين ولم يتلق أي خسارة، ويبحث الأزرق عن نقاط المباراة لإعلانه رسميا بطلا للمسابقة.

ويأتي الأهلي في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 55 نقطة ويسعى للحفاظ على فرصه من أجل التأهل الأسيوي.

تشكيل الهلال اليوم الأهلي

حراسة المرمى: ياسين يونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي وتمبكتي.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش ولودي.

خط الهجوم: مالكوم، ميشائيل ديلجادو وميتروفيتش.