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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| بعد موافقة حماس.. إسرائيل تعلن رفضها للاقتراح المصري وتصفه بالمخفف

نتنياهو
نتنياهو

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس لم توافق عليه "إسرائيل" حتى الأن.

وقالت مصادر في "إسرائيل"، إن حماس وافقت فعليا على اقتراح مصري مخفف وغير مقبول "لإسرائيل" .

وكانت أعلنت حركة حماس، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار

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