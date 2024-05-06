حديث الساعة.. معلومات عن مدينة رفح الفلسطينية "الملاذ الأخير للفلسطينيين"

أًصبحت مدينة رفح الفلسطينية حديث الساعة عالميًا بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده لاجتياح رفح الفلسطينية لاستكمال النصر وتحرير المحتجزين الإسرائيليين - على حد قوله.

وتصدرت مدينة رفح الفلسطينية مؤشرات البحث عبر الانترنت منذ الصباح الباكر، إذ تعتبر هذه المدينة الملاذ الأخير للفلسطينيين الأبرياء، خاصة بعد تدمير قطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه كامل.

وحذرت مصر والأمم المتحدة وأغلب دول العالم، إسرائيل من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ لما تمثله هذه الخطوة من كارثة إنسانية، حيث يتواجد في المدينة ما يقرب من 1.4 مليون شخص.

وأجّل مجلس الحرب الإسرائيلي بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عملية الاجتياح البري لرفح أكثر من مرة، آخرها خلال الهجمات الإيرانية على إسرائيل في 14 أبريل الماضي، ردًا على استهداف إسرائيل مقر القنصلية الإيرانية في سوريا.

معلومات عن مدينة رفح الفلسطينية:

- عدد السكان الحالي 1.4 مليون شخص غالبيتهم من النازحين.

- مساحة المدينة 64 كيلو متر مربع.

- تمثل 17.5% من مساحة قطاع غزة.

- تبتعد عن مدينة القدس 107 كيلو مترات.

يبلغ عدد سكانها في العموم 250 ألف نسمة.