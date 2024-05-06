إستمرار توافد المواطنين بأسيوط علي الحدائق العامة والمنتزهات إحتفالًا بأعياد الربيع

استقبل اهالي محافظة أسيوط أعياد الربيع في الحدائق والمنتزهات رغم إرتفاع حرارة الجو الا ان الأماكن العامة شهدت إقبالًا من جانب المواطنين وذلك إحتفالا بشم النسيم، حيث يستقبل أهالي أسيوط شم النسيم بطقوس خاصة منها تناول الفسيخ والملوحة وتلوين البيض في أجواء شديدة البهجة والفرح، ومنهم من يذهب الي الحقول والأراضي الزراعية وسط أجواء منعشه مليئة بالهواء الطلق والسعادة.

حيث فتحت حدائق الفردوس بأسيوط وحديقة حيوان ناصر بأبوتيج وحديقة بني غالب أبوابها منذ الصباح الباكر لإستقبال الزوار وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة فضلا عن اتجاه المواطنين للاحتفال بحدائق مدينة أسيوط الجديدة وعلى المسطحات الخضراء بحرم الترعة الإبراهيمية وعلى الكورنيش.

وكانت محافظة أسيوط أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز الطبية ومنع الاجازات للأطقم الطبية خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، وذلك استعدادًا لأي احداث خلال أيام الإحتفالات بالإضافة إلى انتشار سيارات الإسعاف بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة وتوفير الأدوية اللازمة للطوارئ بكافة الوحدات الصحية.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط تشكيل غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم لمواجهة أي طوارئ خلال يوم الاحتفال والتنبيه على مسئولي حماية البيئة والنظافة العامة بالتخلص من المخلفات بالحدائق العامة ورفع حالة الاستعداد في جميع الإدارات البيطرية وتكثيف الحملات بالتعاون مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة الأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ ومحال بيعها.

يذكر أن الكثير من الأسر بمحافظة أسيوط، خرجت منذ صباح اليوم، إلى الحدائق والمتنزهات العامة وكذلك الحقول والأراضي الزراعية لقضاء شم النسيم وسط المساحات الخضراء والهواء الطلق.

وكانت وزارة الزراعة، أعلنت عن استعداد كافة الحدائق بمصر، لاستقبال المواطنين، خلال احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وسط تأمينات مكثفة، في أنحاء الجمهورية.