رئيس الصين: المهمة الملحة هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت ممكن

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن المهمة الملحة هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.



وتابع شي جين بينج أن الأولوية الرئيسية هي ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، وزع جيش الاحتلال منشورات، دعى خلالها سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال: إن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

تفكيك حماس

ولفت أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.