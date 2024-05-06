عاجل
اعترافات 11 جاسوسا يمنيا يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

رئيس الصين: المهمة الملحة هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت ممكن

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال  الرئيس الصيني شي جين بينج، إن المهمة الملحة هي التوصل لوقف شامل لإطلاق النار بقطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

 

txt

رئيس المكتب الإعلامي في غزة: إعلان الاحتلال لإخلاء رفح يؤكد النية لشن عدوان

txt

إسرائيل تعلن مقتل جندي من لواء نحال على حدود قطاع غزة


وتابع شي جين بينج أن الأولوية الرئيسية هي ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وفي سياق آخر، وزع جيش الاحتلال منشورات، دعى خلالها سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال: إن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

تفكيك حماس

ولفت أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.

 

 

الجريدة الورقية