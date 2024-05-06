عاجل
اعترافات 11 جاسوسا يمنيا يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

وزير الداخلية الإيطالي يعلن تحرك عالمي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية

الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم الاثنين، عن تحرك عالمي لوقف تدفقات الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وجاء إعلان بيانتيدوسي، في كوبنهاجن، خلال "مؤتمر الهجرة من أجل خلق شراكات عالمية" الذي نظمته الدنمارك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، استكمالًا للمؤتمر الدولي الذي عقد في 28 نوفمبر الماضي في بروكسل.

وخلال المؤتمر، قال بيانتيدوسي: "بصفتنا أعضاء في التحالف العالمي، قررنا العمل بشكل موحد لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية، ومكافحة المتاجرين بالبشر من خلال معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الناس إلى المغادرة"، موضحًا أن الاتجار بالمهاجرين "يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويعرض حياة الأشخاص المعنيين للخطر وينتهك حق كل دولة ذات سيادة في تنظيم دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها".

منصة متوسطية

وتابع بيانتيدوسي: "في الأسبوع الماضي في روما، قمنا مع زملاء من الجزائر وليبيا وتونس بإنشاء منصة تسمح لنا بالانتقال من التعاون الثنائي إلى نهج إقليمي استراتيجي، لكننا ندرك تمامًا أن التحدي المتمثل في يجب معالجة هذا الحجم أولا وقبل كل شيء على المستوى الأوروبي".

وبحسب بيانتيدوسي، فإن تحليل تدفقات الهجرة غير النظامية "يظهر أن المتاجرين بالبشر يتكيفون بسرعة مع السياق، وينتقلون إلى أماكن مغادرة أقل عددا، مما يخلق حلقة مفرغة يجب وقفها".

العودة الطوعية
وأشار الوزير  الإيطالي إلى أن آلية المساعدة على العودة الطوعية، بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في الأقاليم، ستساهم في تخفيف ضغط الهجرة على أراضي العبور والمقصد، ومرافقة المهاجرين في عملية إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي.

وأضاف "نتشاطر النهج الجديد الذي يهدف إلى تعزيز مبادرات مكافحة المتاجرين بالبشر، وبفضل الأدوات الأوروبية الجديدة، سنكون قادرين على تنفيذ سياسات أكثر فعالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز تشديد الحدود البرية الجنوبية، بدءاً بحدود منطقة الساحل".

واختتم بالقول: "وفي هذا السياق، فإن نهج الحكومة الإيطالية القائم على خطة ماتي سيسهم في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تضارب على حياة الناس".

مواد متعلقة

الجالية المصرية تحتفل مع الكنيسة القبطية بالكويت بعيد القيامة المجيد

للمصريين المقيمين في دول نزاعات.. آليات بديلة للاستفادة من مبادرة السيارات

العالمي للمواطن المصري بالخارج مهنئًا بعيد القيامة: لا مكان لأصحاب الفكر الإرهابي في مصر

وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

بهجت العبيدي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

خطوات حجز موعد رخصة قيادة بالسعودية

مليار و976 مليون دولار قيمة الدفع للمستفيدين من مبادرة سيارات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تهنئ جموع المصريين في الخارج والداخل بمناسبة عيد القيامة المجيد
الجريدة الورقية