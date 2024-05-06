محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة أعمال رفع كفاءة النظافة بمدينة المنصورة

كلف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، احمد حمدي وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة بمتابعة اعمال رفع كفاءة النظافة بمدينة المنصورة والمنطقة المركزية لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

واوضح وكيل جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه تم التنسيق مع رؤساء احياء شرق وغرب المنصورة ورئيس مركز المنصورة حيث تم متابعه اعمال رفع كفاءة كوبري المرور بشارع عبدالسلام عارف وذلك باستخدام السيارة المكنسية وسيارة رش المياه، كما تم متابعة اعمال قص النجيل والحشائش بالحدائق العامة بشارع الجيش بنطاق حي شرق وذلك لاستقبال المواطنين ضمن اعياد شم النسيم، كما تم متابعة اعمال رفع القمامة من المدينة وذلك لاظهارها بالمظهر اللائق لاستقبال المواطنين ولتحسين الصوره البصرية كما تم المرور علي شارع الجيش واحمد ماهر وقناة السويس وسعد زغلول وعبدالسلام عارف وعبده معروف والمشاية وتم ايضا متابعة اعمال اصلاح كسر خط مياه صرف صحي بمنطق مشعل وتم كسح المياه.

وفي ذات السياق وبنطاق مركز المنصورة وباشراف المحاسب غادة الحمادي رئيس المركز فقد تم متابعة أعمال النظافة والانارة وتنظيف طريق اجا المنصورة وصيانة الانارة في مقابر سلكا ومتابعه أعمال ترميم ورفع كفائه كوبري برق العز القديم بالجهود الذاتيه تحت إشرف الري وكذا أعمال ازاله التراكمات في برق العز تمهيدا لتطوير المكان بالجهود الذاتيه واستكمال متابعه أعمال ترميم كوبري برق العز بمشاركه المجتمع المدني وتجميل مدخل القريه..

وأكد المحافظ على إستمرار تنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء لتحسين مستوى الخدمات المقدمه وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية’