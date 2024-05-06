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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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استهداف مساعدات بفلسطين من معبر رفح والإطفاء المصرية تساعد في السيطرة عليها (فيديو)

استهداف
استهداف

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي  مخازن المساعدات في رفح بالجانب الفلسطيني، وساعدات عناصر  الإطفاء المصرية في السيطرة على الحريق.

 

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عاجل.. الاحتلال يقصف مخازن المساعدات في رفح ومصر تحاول السيطرة على حريق

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مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات خاصة ترصد استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وساعدت عناصر الإطفاء المصرية في السيطرة عليها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

ودعا جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

 

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