عاجل
اعترافات 11 جاسوسا يمنيا يعملون لصالح المخابرات الأمريكية والبريطانية
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

حذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بمنطقة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، لما ينطوي عليه هذا العمل التصعيدي من مخاطر إنسانية بالغة تهدد أكثر من مليون فلسطيني يتواجدون في تلك المنطقة.

وطالبت مصر إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وأكدت مصر على أنها تواصل اتصالاتها على مدار الساعة مع كافة الأطراف من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن السيطرة.

مواد متعلقة

سفير مصر في جوبا يلتقي وزير الموارد المائية والري بجنوب السودان

رؤساء وأعضاء بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية يشاركون في قداس عيد القيامة

مصر تطالب بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية

بيان مصر في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي

وزير الخارجية: ثمن دور بنجلاديش لاستضافتهم أكثر من مليون لاجيء

وزير الخارجية يشكر نظيرته الإندونيسية لموقفهم الداعم للقضية الفلسطينية

تدشين برامج مشتركة بين مصر وباكستان لمواجهة الفكر المتطرف

وزير الخارجية: نسعى لحل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا
الجريدة الورقية