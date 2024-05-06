إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ في شم النسيم

توافد آلاف المواطنين من مراكز دسوق وفوة ومطوبس بكفر الشيخ والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة، وحديقة الميدان الابراهيمى وكورنيش النيل والرحلات النيلية وحديقة الحيوان والملاهي، ومركز التنمية الشبابية بالاستاد الرياضى، بدسوق، وحديقة العائلات بفوه وقناطر مطوبس والرحلات النيلية بكورنيش النيل.. لقضاء إجازة شم النسيم، وقد واصلت أجهزة الوحدات المحلية لمراكز دسوق فوه ومطوبس رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية وكورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس لاستقبال الزوار لقضاء إجازة شم النسيم، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية التى استمرت على مدار اليوم تحت اشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء علاء يوسف رئيس مركز ومدينة فوه، واللواء حاتم الهيدبي رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفرالشيخ.

ويقضي الآلاف من الأهالي الاحتفال بشم النسيم، في الرحلات النيلية التي شهدها نهر النيل بدسوق وفوه ومطوبس الاستمتاع بجولة بنهر النيل فرع رشيد من خلال المراكب النيلية الثابتة والمتحركة، والألعاب والأنشطة الترفيهية، والملاهي، ومراكب التنزه والاستمتاع بقضاء إجازة شم النسيم علي ضفاف نهر النيل.

