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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان للمواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمعه بنظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023/2024.

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إنريكي يعلق على مواجهة العودة أمام دورتموند

واستطاع بوروسيا دورتموند تحقيق الفوز على نظيره باريس سان جيرمان، في المباراة التي شهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام دورتموند

من المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني لويس إنريكي مواجهة بوروسيا دورتموند، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جانليويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيريرا، نونو مينديز.

الوسط: زائير إيمري، فيتينها، فابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، باركولا.

موعد مباراة باريس ودورتموند والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق موقعة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند في تمام العاشرة من مساء الغد الثلاثاء، في المباراة التي يشهدها ملعب "حديقة الاَمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس.

بينما تُنقل مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة طيلة السنوات الماضية.

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