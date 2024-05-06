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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إحتفالًا بأعياد الربيع محافظ الإسكندرية يطلق شعلة مارثون الإحتفال بأعياد الربيع

المحافظ يحتفل مع
المحافظ يحتفل مع المواطنين بشم النسيم بالاسكندرية

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، شعلة مارثون الدراجات بدءًا من ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي بمشاركة ٣٠ مصور من نادي عدسة يتجولون بالدراجات في شوارع الإسكندرية العريقة (شارع فؤاد- وشارع النبي دانيال- وميدان محطة مصر) لتصوير أبرز أعمال التطوير التي تمت في تلك الشوارع التراثية والتاريخية.

 وأكد المحافظ على أهمية إبراز المشروعات القومية التي شهدتها الإسكندرية في الآونة الأخيرة والتي كانت محط أنظار العالم ومصدر للفخر والاعتزاز من أهالي الإسكندرية، وعلى رأسها "مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني" والمنطقة المحيطة به. 

وكذلك "أعمال تطوير شارع النبي دانيال" أقدم الشوارع التاريخية في مدينة الإسكندرية.

 خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تفقد محافظ الإسكندرية معرض الفنون التشكيلية المقام داخل ستاد الإسكندرية والذي يضم لوحات فنية تبرز أعياد الربيع بالإسكندرية، وأشاد الشريف بجمال اللوحات التي تعبر عن تراث المدينة.،هذا وشهد الشريف استعراض الألعاب الفردية (الجمباز- اليوجا- البالية) المقام بستاد الإسكندرية، وكذلك استعراض سباق السيارات.

وهنأ المحافظ جميع المشاركين بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في هذا الاحتفال.

جاء ذلك بحضور، اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية ومدير ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندسة زينب أحمد رئيس حي وسط، والمهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، ومحمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والنائبة منى عمر عضو مجلس النواب.

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