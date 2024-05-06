غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

أعلن اللواء أسامه الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخلفات البناء اعتبارًا من غد الثلاثاء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 137 لسنة 2023، على أن يتم تلقي الطلبات في المراكز التكنولوجية في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن.

واستعرض سكرتير عام المحافظة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور رؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات المعنية في ديوان عام المحافظة والمجالس، المستندات المطلوبة لتقديم ملف التصالح، والإجراءات المتخذة، والرسوم المحددة لجدية التصالح.



وأشار السكرتير العام إلي أن المراكز التكنولوجية جاهزة لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بتقديم كافة سبل الدعم أمام المواطنين والعمل على تسريع معدلات الأداء، والعمل على تيسير الإجراءات وسرعة إنجازها.



وشدد السكرتير العام على ضرورة استمرار جهود التصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي على أملاك الدولة، او مخالفات البناء واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.