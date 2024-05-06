إقبال ضعيف على الشواطىء فى أعياد الربيع بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح السياحية غيابا ملحوظا لمظاهر الاحتفالات باعياد الربيع “ شم النسيم” اليوم عن ماهو متوقع ومعتاد فى مثل هذا اليوم فى الاعوام السابقة

شاطىء الفيروز

حيث رصدت “ الوفد” بالصور الاقبال الضعيف والملحوظ للمواطنين على شواطىء المدينة السياحية واكتفى بعض المواطنين باصطحاب اسرهم واطفالهم لقضاء بعض الوقت على شواطىء البحر دون اى مظاهر احتفالية كما لم يتم رصد تنظيم اية احتفالات على الشواطىء وكانت مديرية الشباب والرياضة تقيم كل عام على احد شواطىء المدينة العامة احتفالية كبيرة يتخللها برنامج ترفيهى ومسابقات ويوم رياضى بمشاركة الشباب والاطفال والاسر الموجودة على الشاطىء ويتم توزيع الهدايا على الفائزين فى المسابقات خلال اليوم

ميناء مرسى مطروح

ولكن تلاحظ هذا العام حالة من الهدوء فى شواطىء المدينة وحتى الشوارع بها كما تلاحظ قلة عدد الرحلات البحرية سواء بالمراكب او اليخوت والتى تنظمها بعض الاشخاص من مالكى اليخوت او الميسرين السياحيين وتزاحمت المراكب واليخوت على رصيف ميناء مرسى مطروح رغم ان الاسعار فى هذا التوقيت تعد مخفضة جدا مقارنة بفترة موسم الصيف السياحى

ويرجع بعض الاشخاص ان اسباب هذا الركود قد يكون بسبب الحالة الاقتصادية للمواطنين وخاصة مع ارتفاع اسعار اسماك الفسيخ والرنجة المملحة والتى اعتاد المواطنون تناولها احتفالا بعيد شم النسيم حيث تراوحت اسعار الفسيخ من ٣٩٠ الى ٤٤٠ جنية للكيلو الواحد بينما بلغ سعر كيلو الرنجه العادية ١٨٠ جنية فى بعض المحال التجارية

شاطىء روميل

بينما يرى بعض المواطنون ان توقيتات الامتحانات الدراسية التى ستبدأ الاسبوع القادم بالمدارس تسبب فى نشر حالة الطوارىء والتأهب للمذاكرة استعدادًا للامتحانات وعزوف بعض الاسر عن الخروج والفسحه كما اعتادوا فى عيد شم النسيم

على جانب اخر قامت مديرية التموين بمطروح بشن حملات تموينية موسعة للمرور على المحال التجارية والاسواق والمنشأت الغذائية خلال اليومين الماضيين واسفر عنها ضبط ١٥٠ كيلو فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى قبل تداولها فى الاسواق كما تم ضبط ٤١ كيلو جرام لحوم ضأن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطار النيابة لاتخاذ اللازم وذلك فى اطار الاستعدادات لعيدى القيام وشم النسيم