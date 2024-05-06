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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال يدعو سكان رفح الشرقية بالانتقال تجاه المنطقة الإنسانية الموسعة

افيخاي
افيخاي

دعا المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

 

وقال أفيخاي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأضاف: أن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

 

ولف أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.

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