بوسي تحتفل بشم النسيم بالقصير اللافت

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة احتفالًا بعيد شم النسيم وشاركت متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام

وبدت بوسي بإطلالة أنوثية ساحرة، حيث ارتدت فستان مجسم قصير، بأكمام طويلة، صمم من قماش المخمل المرصع بحبات الخرز، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة متناغمة مع إطلالتها، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون النود في الشفاه.

بوسي

بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية.

وولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق .