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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

احتفالات شم النسيم.. مواطنو الأقصر يتحدون حرارة الطقس بالفسيخ و الرنجة|صور

احتفالات المواطنين
احتفالات المواطنين بشم النسيم

رغم ارتفاع حرارة طقس اليوم الإثنين، إلا أن ذلك لم يمنع أهالي محافظة الأقصر من الاحتفال بشم النسيم بالخروج للتنزه في الحدائق وعلى كورنيش النيل.

ورصدت عدسة الوفد مظاهر الاحتفال بعيد الربيع، منها تجمع الأسر بساحة ابو الحجاج بوسط المدينة، وسط أجواء من البهجة والمرح، رغم حرار الشمس، والذين حرصوا على إحضار وجبات الفسيخ لتناولها بساحة الميدان، والتي تعتبر أكبر متنزه لأهالي المحافظة.

ويمثل تجمع اهالي الأقصر بساحة ميدان ابو الحجاج، والخروج إلى كورنيش النيل في شم النسيم، كأحد الطقوس المعهودة لدى أهالي المدينة، حيث يستأجر العديد منهم أو زائري المدينة، للنشات النيلية للتنزه في النيل، والانتقال بين ضفتي النهر الشرقية والغربية وسط أجواء ومشاهد جمالية.

وكانت محافظة الأقصر قد رفعت درجة استعداداتها بكافة المؤسسات التنفيذية والخدمية؛ لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم، فتم رفع حركة الطوارىء بالوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، كما تم شن حملات رقابية من جانب التموين للمرور على الأسواق للسلع وأسواق الأسماك، لضبط الأسعار ومصادرة المنتجات والسلع منتهية الصلاحية تزامنًا مع أعياد القيامة وشم النسيم.

 

 

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