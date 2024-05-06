الإثنين 06 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

رئيس مطاي يتابع المعديات
رئيس مطاي يتابع المعديات النيلية

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات متابعة وتفتيش على المعديات والمراكب النيلية ، وذلك خلال أعياد الربيع وإحتفال المواطنين بشم النسيم ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور والمتابعة المستمرة على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة .

 

وذلك للإطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم ، وعيد القيامة المجيد ، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين ، من جانبه ، تابع المهندس حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، المراكب النيلية بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز .

 

للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات ، ومتابعة أعداد الركاب ، وفحص رخص المراكب والمعديات النيلية والملاحين ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية ، وتوافر أطقم الإنقاذ، وغلق الأبواب ، وإجراء الصيانة الدورية في موعدها ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة ، و جاهزيتها لإستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

 

كما تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة  شمال المنيا ، معديات قرية شارونة ، وجزيرة شارونة ، حيث تم التفتيش على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية و الأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها ، والوقوف على مدى التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب ، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة .

 

وتفقد محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس  جنوب المنيا ، معديات قرى تل بنى عمران ، وقرية الحاج قنديل ، وذلك للتأكد من توافر طقم الإنقاذ ، ومدى صلاحية وسائل الحماية المدنية ، وفحص رخص تسيير المعديات والملاحين ، مؤكدا رئيس المركز ، على ضرورة الإلتزام بالحمولة المقررة ، وإجراءات السلامة المتبعة ، حفاظا على أرواح المواطنين.

 

وفي سياق متصل ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، المراكب النيلية ، للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والإلتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب ، وفحص رخص المراكب ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة ، وجاهزيتها لإستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

الجريدة الورقية