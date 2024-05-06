حملات تفتيشية على المعديات النيلية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، تنظيم حملات متابعة وتفتيش على المعديات والمراكب النيلية ، وذلك خلال أعياد الربيع وإحتفال المواطنين بشم النسيم ، حيث شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور والمتابعة المستمرة على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة .

وذلك للإطمئنان على صلاحيتها خاصة خلال أعياد شم النسيم ، وعيد القيامة المجيد ، نظرا للإقبال الشديد من المواطنين ، واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية ، مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية ، حفاظا على أرواح المواطنين ، من جانبه ، تابع المهندس حامد فخرى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى شمال المنيا ، المراكب النيلية بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروى أبو عزيز .

للتأكد من الإلتزام بالحمولة المقررة للمعديات ، ومتابعة أعداد الركاب ، وفحص رخص المراكب والمعديات النيلية والملاحين ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية ، وتوافر أطقم الإنقاذ، وغلق الأبواب ، وإجراء الصيانة الدورية في موعدها ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة ، و جاهزيتها لإستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.

كما تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال المنيا ، معديات قرية شارونة ، وجزيرة شارونة ، حيث تم التفتيش على المعديات الخاصة بالوحدة المحلية و الأهالي، والتأكد من سلامتها وتوافر وسائل الأمان بها ، والوقوف على مدى التزام أصحاب المراكب بتعريفة الركوب ، والتأكد من تواجد الموظفين المعنيين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة .

وتفقد محمد عبد الغنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، معديات قرى تل بنى عمران ، وقرية الحاج قنديل ، وذلك للتأكد من توافر طقم الإنقاذ ، ومدى صلاحية وسائل الحماية المدنية ، وفحص رخص تسيير المعديات والملاحين ، مؤكدا رئيس المركز ، على ضرورة الإلتزام بالحمولة المقررة ، وإجراءات السلامة المتبعة ، حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي سياق متصل ، تابع اللواء أحمد السايس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، المراكب النيلية ، للتأكد من تواجد الموظفين المعنيين بها، والإلتزام بالحمولة المقررة ومتابعة أعداد الركاب ، وفحص رخص المراكب ، والتأكد من سلامة وسائل الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة ، وجاهزيتها لإستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين.